Maddalena Spanu vince 2/a tappa mondiale wingfoil in Svizzera

La velista Maddalena Spanu, del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, ha conquistato la vittoria nella seconda tappa di World Cup del circuito WingFoil Racing in Svizzera. Al secondo posto Kristyna Chalupnikova dalla Repubblica Ceca davanti a un'altra italiana Marta Monge, terza. L'evento si è svolto a Silvaplana articolandosi in tre giorni di qualifiche, una giornata di finali e l'ultima dedicata alla Medal Race. Cinque giorni di competizioni sfidanti, le condizioni meteo sono state piuttosto particolari con vento leggerissimo e continui cambi di direzione. Maddalena Spanu è sempre stata al comando della classifica, alternando serie di vittorie parziali ad altri momenti difficili nei quali, a causa del vento, non è riuscita a regatare. La grinta e la determinazione dell'atleta di Young Azzurra hanno preso il sopravvento ai momenti di sconforto, portandola a conquistare 11 vittorie su 18 prove, risultati che le hanno consentito di accedere direttamente alla Medal Race. Il format prevede che l'atleta con accesso diretto alla Medal Race debba conquistare una sola vittoria per salire sul gradino più alto della classifica. L'atleta sarda è arrivata seconda nella prima prova ma non si è lasciata sfuggire l'occasione nella prova successiva in cui, tagliando per prima il traguardo, ha suggellato la vittoria. "È stato un evento molto complicato, le condizioni meteo hanno messo a dura prova tutte le partecipanti e anche me - commenta Spanu -. Abbiamo gareggiato con vento leggerissimo e molto variabile, ho anche affrontato una protesta che si è conclusa positivamente per me. Nelle prove disputate con vento leggerissimo, al limite, è stata una sfida mantenere la concentrazione, per via dello stress del momento. Sono felice del risultato, ho dato il massimo, mantenere la testa della classifica e vincere questo evento rappresenta un risultato importante nella mia crescita professionale di atleta". Prossimo appuntamento in Turchia dal 13 al 17 agosto.