King Toretto non smette di combattere per una nuova vita: "Sogno di tornar a camminare"

La vita di Scardina è cambiata improvvisamente nel febbraio 2023 quando, durante un allenamento in palestra, Daniele accusa un malore che lo conduce in ospedale dove poco dopo viene operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Il 10 marzo entra in coma farmacologico e ci resta per più di un mese: le sue condizioni appaiono gravi ma stabili. Dieci mesi dopo torna a casa, a Rozzano, nella sua nuova vita, lontano dal pugilato e dalla luce dei riflettori.