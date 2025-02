Caso Khelif, l'IBA denuncia il CIO citando Trump: "Il suo ordine conferma gli sforzi per proteggere l'integrità femminile"

A proposito nelle scorse settimane Trump aveva firmato l'ordine esecutivo intitolato "Tenere gli uomini fuori dagli sport femminili", destinato a vietare agli atleti transgender di partecipare agli sport femminili spiegando come "due donne o due persone che hanno fatto la transizione ed entrambe hanno vinto medaglie d'oro". Riferimenti chiari a Khelif e Yu-ting che hanno trovato conferma nelle parole del presidente dell'IBA Umar Kremlev: "L'ordine del presidente Trump di vietare agli atleti transgender lo sport femminile conferma gli sforzi dell'Iba per proteggere l'integrità dello sport femminile" ha sottolineato il dirigente russo ricordando come la Federazione sia pronta a fornire consulenza legale gratuita alle pugili donne per perseguire cause contro il presidente del CIO Thomas Bach e altri alti funzionari olimpici