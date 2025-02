L'IBA esclude Imane Khelif dai Mondiali femminili: "Non soddisfa i criteri di ammissibilità"

Imane Khelif torna al centro dell'attenzione e questa volta non per una vittoria, ma per l'ennesima esclusione. La campionessa olimpica di pugilato, passata agli onori delle cronache per la sfida contro l'azzurra Angela Carini, non potrà prendere parte ai Mondiali femminili in programma a Nis (Serbia) dall'8 al 16 marzo a causa di una decisione dell'IBA (International Boxing Association).