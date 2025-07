Roma Sport Week Race, ecco l'Olimpiade dei dilettanti

Un progetto totalmente gratuito e rivolto a persone di ogni età che vogliono praticare sport. Si tratta della Roma Sport Week Race, evento patrocinato dal dipartimento per lo Sport e i giovani e presentato a Palazzo Valentini a Roma, che vedrà il clou tra il 15 e il 21 giugno 2026 quando alla settimana dello sport dilettantistico si svolgeranno le finali. Una "Olimpiade dei dilettanti" che ha ricevuto anche il plauso di Andrea Abodi: il Ministro per lo sport e i giovani in una lettera ha sottolineato come l'evento sia "non solo una straordinaria occasione di condivisione e sana competizione, ma anche un esempio concreto di come lo sport possa garantire un futuro migliore in termini di benessere e socialità per la collettività". Diverse le discipline protagoniste che vanno dalla corsa agli sport di contatto passando per l'indoor cycling fino a crossfit, calisthenics e ballo con l'obiettivo di aumentare il tempo dedicato all'esercizio fisico, sostenere le pratiche sportive e promuovere ambienti urbani che favoriscano l'attività fisica. "Lo sport è inclusione, contrasto all'emarginazione e contenimento della spesa sanitaria. E oltre a questo ci sono tutti gli aspetti legati al dare risposte alla richiesta di attività motoria, sportiva e sociale", ha sottolineato Ferdinando Bonessio, presidente commissione sport Roma Capitale. Un evento che vuole promuovere lo sport in ogni forma puntando a creare le condizioni per un sistema sportivo che coinvolga tutto l'ambiente sportivo romano.