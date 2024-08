Khelif, accoglienza da vera star in patria: spunta anche il bus scoperto 

Imane Khelif continua a far parlare di sè. Dopo le tante polemiche alle Olimpiadi (dove ha vinto l'oro) e il nuovo look fuori dal ring, la pugile intersex ha fatto ritorno in patria dove è stata accolta da vera star. Per lei in Algeria, come si vede negli scatti, è stato addirittura preparato un bus scoperto e non solo per celebrarla. Un'accoglienza trionfale per la 25enne, balzata agli onori della cronaca specialmente dopo quanto accaduto con la collega italiana Angela Carini, finita per ritirarsi alla prima uscita a Parigi lo scorso luglio.