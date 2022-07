Jacobs: "Tornerò più forte, agli Europei spacco tutto"

LE PAROLE

L'azzurro: "Ho rosicato a vedere la semifinale"

© Getty Images "È stato triste vedere nella semifinale dei 100 la mia corsia vuota, mi ha fatto rosicare tanto e però mi ha dato più energia per tornare più forte di prima". Così l'azzurro Marcell Jacobs in una conferenza stampa organizzata a Eugene dopo la delusione patita ai Mondiali a causa di un infortunio. "Io non ho nulla di grave, ma bisogna avere il tempo per fare tutto nel migliore dei modi - dice ancora l'olimpionico -. Forse abbiamo accelerato un po' i tempi, ma io non ce la facevo a stare fuori. Ora bisogna avere calma, c'è un mese di tempo prima degli Europei, dove voglio arrivare al top e spaccare tutto, e ancora tante altre gare in stagione"

Jacobs risponde alle critiche: "Dopo aver vinto il mondiale indoor tutto andava bene, l'intoppo è arrivato dopo. E senza questo infortunio la stagione sarebbe andata in altro modo. Sono uno che sa quando fare le cose fuori dalla pista e quando bisogna invece allenarsi. I dubbi sui social? Ho cancellato l'applicazione di Instagram e Facebook per non vedere nulla e seguire i commenti. Chi mi vuole veramente bene mi manda messaggi in privato".

Poi un elogio per l'amico Tamberi: "Dopo la semifinale mancata sono tornato allo stadio per vedere Gimbo Tamberi ed è stato emozionante pensando alle difficoltà da cui veniva. Ha tirato fuori tutto il suo carattere dimostrando di valere tantissimo. Peccato per la medaglia mancata. Ma anche se non è arrivata la meritava tutta".