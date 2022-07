Il videomessaggio di Rodini e Cesarini a un anno dalla medaglia d'oro

Un anno fa Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno conquistato la prima medaglia d’oro olimpica nel doppio pesi leggeri. Da quella straordinaria impresa di Tokyo sono passati esattamente dodici mesi e le campionesse hanno voluto ricordare la storica finale dal raduno della nazionale a Sabaudia. Fra pochi giorni partiranno per Monaco di Baviera, in Germania, in cerca di conferme ai Mondiali di canottaggio dall’11 al 14 agosto.