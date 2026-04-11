MONTAGNA

Il futuro dell'arrampicata: "Tutto è lecito se ciò che ci piace fare non distrugge ciò che ci consente di farlo”

Online un docufilm che invita alla riflessione sulle prospettive della disciplina

di Stefano Gatti
11 Apr 2026 - 10:32
© Karpos Ufficio Stampa

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Qual è il futuro dell'arrampicata? Oggi una risposta c'è, quantomeno un'ipotesi parecchio autorevole. È quella proposta e soprattutto argomentata da “The future of climbing”, il film pluripremiato con Cédric Lachat, ora disponibile sul canale Youtube di Karpos. Si tratta di una produzione ambiziosa che presenta storia e criticità della disciplina, invitando a riflettere sulle sue prospettive. “Tutto è lecito nella misura in cui ciò che ci piace fare non distrugge ciò che ci consente di farlo”.

© Karpos Ufficio Stampa

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Dopo aver ottenuto dieci premi come miglior produzione ai film festival della montagna, il “futuro dell’arrampicata” - diretto da Guillaume Broust e distribuito da L’endroit films, è ora disponibile sul canale Youtube di Karpos, brand outdoor leader nel campo degli sport di montagna, dello sci e del ciclismo. Non si tratta dell’ennesimo dietro le quinte che racconta una nuova via o di un vlog della giornata tipo di Cedric Lachat, il protagonista-narratore. Piuttosto, di un prodotto destinato a lasciare il segno, mettendo in sequenza punti di vista differenti in una tavola rotonda virtuale tra atleti, professionisti ed esponenti delle organizzazioni locali.

© Karpos Ufficio Stampa

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Il docufilm presenta le criticità associate alle falesie più importanti del pianeta: dal sovraffollamento ai danni ambientali causati da chi li frequenta, senza filtri e con una spiccata ironia. Senza dimenticare la pratica indoor, che dal boom delle palestre negli anni Novanta ha portato con sé infinite possibilità tecniche e nuove regole del gioco. Nel percorso presentato non esistono dualismi, ma due facce della stessa medaglia: le risposte sono lasciate allo spettatore.

© Karpos Ufficio Stampa

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Quale sarà il futuro dell’arrampicata?
Mai come in questo caso, il verdetto sta forse nel mezzo!

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