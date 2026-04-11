Il futuro dell'arrampicata: "Tutto è lecito se ciò che ci piace fare non distrugge ciò che ci consente di farlo”

Qual è il futuro dell'arrampicata? Oggi una risposta c'è, quantomeno un'ipotesi parecchio autorevole. È quella proposta e soprattutto argomentata da “The future of climbing”, il film pluripremiato con Cédric Lachat, ora disponibile sul canale Youtube di Karpos. Si tratta di una produzione ambiziosa che presenta storia e criticità della disciplina, invitando a riflettere sulle sue prospettive. “Tutto è lecito nella misura in cui ciò che ci piace fare non distrugge ciò che ci consente di farlo”.