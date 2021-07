Il 'Padel Farm' sbarca al Mediolanum Forum di Assago

IL PROGETTO

I due nuovi campi indoor aperti al pubblico dal 12 luglio

Inaugura il 5 luglio la Padel Farm Arena, all’interno dell’Area Multisport del Mediolanum Forum, realtà fortemente orientata al progresso sportivo italiano, europeo e mondiale. Due campi di padel indoor di ultima generazione che si affiancano agli attuali campi da squash e rendono l’area interessata una vera e propria meta per chi ama gli sport “da racchetta”.

Il Presidente di Forumnet Giulio Ferrari ha sottolineato “l’importanza del progetto che, spinto dall’entusiasmo e dalla capacità del nostro partner, porterà innovazione e ampliamento dell’offerta all’interno della nostra Area Multisport e contribuirà allo sviluppo di questo meraviglioso sport in Italia”.



PADEL FARM – I SOCI FONDATORI

“Il padel è divertimento allo stato puro – dichiara Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay - ma anche tattica, energia ed inclusività, il mix ideale per innamorarsi di questo sport in modo trasversale, proprio come mi sono subito legato alla musica e al basket. Da appassionato di musica e di basket, poter inaugurare Padel Farm a Milano all’interno del Mediolanum Forum è un sogno”.



“La creatività è uno degli aspetti più affascinanti e più spettacolari del padel” aggiunge Giovanni Cogliati “che punta ad offrire un'esperienza che vada oltre il campo, coinvolgendo gli appassionati di padel che frequenteranno Padel Farm Arena, con eventi, talk e attività di community building”.



Ai due fa eco Angelo Cogliati, dichiarando “Strategia, visione e velocità sono componenti fondamentali. Siamo sicuri che l’opportunità di aprire all’interno del Mediolanum Forum sia un’occasione fondamentale per consolidare definitivamente il lancio del padel in Italia.”



LO STAFF TECNICO E I CAMPI

Special coach di Padel Farm è Vinicius Trevisan, con la sua Por Tres Padel, che vestirà i panni di allenatore con il suo staff. I campi installati sono quelli di ultima generazione, forniti da Italian Padel e il tappeto di Mondo Supercourt XN (Official Turf World Padel Tour).



PARTNER E SPONSOR TECNICI

Hanno già deciso di affiancare la nuova iniziativa importanti realtà del panorama italiano, tra queste Fisiocrem. Il brand del gruppo nutraceutico Uriach, si dedica al benessere degli atleti nelle fasi del pre e post match ed è già sponsor di numerosi fuoriclasse nel mondo del padel.



Official Time Keeper è Festina che, con oltre 110 anni di storia, è uno dei nomi leader mondiali nel settore dell'orologeria: al brand anche il naming del secondo campo.



Joma, abbigliamento e calzatura ufficiale della Federazione Internazionale Padel e presente in tutte le tappe del World Padel Tour come calzatura ufficiale, sarà sponsor e fornitore ufficiale dei materiali Padel Farm.



Le prenotazioni potranno avvenire contattando direttamente la reception del centro oppure attraverso l’app Playtomic, che permetterà di favorire un’esperienza più coinvolgente per tutti i giocatori, grazie allo sviluppo di servizi innovativi.



PADEL FARM

Nata nel 2021, Padel Farm è una società il cui obiettivo è promuovere la pratica, l’insegnamento e la diffusione della disciplina sportiva denominata “Padel”, anche attraverso la partecipazione a competizioni ufficiali e l’organizzazione di manifestazioni sportive.