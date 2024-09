Mondiali Hockey Pista: l’Italia Under 19 batte 6-4 il Cile e vola in semifinale

© Foto FISR (Roberto Pizzighello)

Con carattere l’Italia Under 19 batte il Cile 6-4 e vola in semifinale, dove venerdì alle 21.00 troverà la fortissima Spagna. Per gli Azzurrini è stata una gara di autentica sofferenza, in cui si sono trovati per ben tre volte con un doppio vantaggio, facendosi rimontare in due occasioni. Dopo un quarto d’ora di studio l’Italia piazza un break di due reti in 12 secondi grazie alla coppia Polverini - Colamaria. Il 2-0 allenta un filo la tensione e il Cile, squadra con discrete individualità, buona tecnica ed egregia organizzazione di gioco, trova la parità con Espinoza e Augustin Torres, talento classe 2006.