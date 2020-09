Hockey: i Bears per riportare Milano in vetta all'Italia

HOCKEY SU GHIACCIO

di

ANGIOLO RADICE

Una nuova società nata con l’aiuto dei tifosi più accesi. Il progetto rinnovato di hockey su ghiaccio a Milano ha ambizioni, un nuovo logo e, di conseguenza, una nuova e accattivante maglia. L’amministratore delegato Guarnieri ha presentato la divisa dei “Bears” che accompagnerà la squadra nel campionato di prima divisione. Milano riparte con tanti giocatori rientranti guardando però al futuro. Coach Da Rin ha ribadito che il progetto punta al 2026 - anno delle Olimpiadi di Milano e Cortina - e si appresta ad accogliere un progressivo interesse da parte di coloro che vorranno far strumento dell’hockey per promuovere i propri brand. L’”Hockey Club Milano Bears” vuole tornare ai livelli dei primi anni ’90 quando la “Saima” conquistò il primo scudetto della sua storia davanti a 11 mila spettatori.

Per farlo, in questo nuovo inizio, verrà supportata anche a livello societario dalla caldissima “Curva del Milano” che ha attivato una raccolta fondi da destinare all’acquisto del materiale tecnico in quanto - ha spiegato il portavoce - una pandemia non poteva certo esser messa in conto nel progetto che dovrà obbligatoriamente fare i conti coi mancati incassi e quindi è giusto che i tifosi dimostrino più che mai il loro attaccamento con aiuti concreti.

Un aiuto che sarà determinante per scrivere l’ennesima storia di passione per l’hockey su ghiaccio nella città di Milano.