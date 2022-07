Hockey: Fedotov firma con Philadelphia ma la Russia non ci sta e lo manda in guerra

HOCKEY ghiaccio

Il portiere, argento olimpico a Pechino 2022 ed ex Cska Mosca, è accusato di elusione del servizio militare

Il portiere russo di hockey su ghiaccio Ivan Fedotov, che a maggio aveva firmato un contratto da oltre un milione di euro con i Philadelphia Flyers della National Hockey League statunitense, è stato arrestato a San Pietroburgo per presunta elusione del servizio militare. Media russi riferiscono che dal momento che giocava nel Cska Mosca (Central Sport Club of Army), la squadra dell'esercito russo, Fedotov è considerato ufficialmente personale militare e il suo sogno di sbarcare negli Usa sembra destinato ad essere rinviato. © ansa

Il quotidiano Fontanka e il giornale online Baza hanno citato fonti della polizia di San Pietroburgo, affermando che ieri alcuni funzionari della polizia e dell'esercito avevano dato il via a una caccia all'uomo per rintracciare Fedotov su richiesta della procura militare. Sui social sono poi girate immagini che lo ritraggono mentre viene trasferito in ambulanza dall'ufficio reclutamento a un vicino ospedale mentre una donna - si presume sua madre - viene allontanata a spintoni dal mezzo.

Il 25enne lo scorso maggio aveva firmato un contratto con i Flyers e aveva intenzione di lasciare il suo club russo per poter giocare negli Stati Uniti ma, data la particolare condizione dei giocatori del Cska, la risoluzione dei contratti da parte dei membri della squadra può essere considerata illegale. Per il portiere della nazionale russa di hockey, medaglia d’argento alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, il sogno di giocare nella lega nordamericana Nhl potrebbe infrangersi così con un’accusa di diserzione dall'esercito rischiando addirittura il carcere per renitenza alla leva.

Un episodio che ha allarmato la Nhl statunitense dove la scorsa stagione hanno giocato 57 russi e altri sarebbero in arrivo, tra cui Pavel Mintjukov, Danila Jurov e Ivan Miroshnichenko. A tutti, ad esempio a Kirill Kaprizov che ha firmato un contatto quinquennale da 45 milioni di dollari con i Minnesota Wild, è stato consigliato di non tornare in patria nella pausa estiva tra i due campionati.