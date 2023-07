Hockey ghiaccio: nasce ARES Sport ad Aosta

nuovo progetto

La nuova squadra sostituirà gli Aosta Gladiators in IHL Division 1

© ufficio-stampa C'è una nuova realtà nel mondo dell'hockey su ghiaccio italiano, si chiama ARES Sport. La squadra, appena fondata, prenderà il posto degli Aosta Gladiators in IHL Division 1 e giocherà nel capoluogo valdostano. Un progetto interessante, quello voluto da Dany Bahar, fondatore del brand ARES che opera nel mondo delle auto di lusso. Far crescere i giovani grazie all'aiuto di persone esperte e arrivare il prima possibile nella massima serie per rilanciare tutto un movimento.

IL COMUNICATO

Fin dagli inizi della sua carriera Dany Bahar coltivava il sogno di realizzare un laboratorio di progetti sportivi vincenti accomunati da un’unica visione ispirata ai valori più puri dello sport inteso non solo come prestazione fisica, ma come vero e proprio evento di intrattenimento.

Fondamentale è stato il supporto di Manuel Tenca, giocatore di Hockey professionista, imprenditore nel settore immobiliare e oggi manager sportivo con importanti connessioni anche nel mondo del calcio professionistico. E’ stato lui infatti la scintilla che ha permesso di trasformare un’avventura nata per puro divertimento in un progetto visionario con grandi ambizioni di crescita, all’altezza del prodotto offerto da ARES.

A seguire gli aspetti prettamente operativi del progetto sarà un’altra figura di eccellenza:, ex giocatore professionista di Hockey su ghiaccio, ideatore e gestore dell’accademia per giovani talenti “Aosta Gladiators”, con alle spalle numerosi successi, tra cui in ultimo la vittoria nella stagione 2022/2023 del campionato nazionale Under 17.

La selezione dei giocatori sarà curata da un agente canadese noto per essere stato il giocatore di Hockey su ghiaccio Italiano più forte di sempre: Brian Ihnacak.

Il supporto legale è stato infine affidato all’Avv. Felice Massa, noto professionista sulla piazza Milanese capace di connettere il mondo dello sport al mondo del business e dell’intrattenimento.

Grazie alla disponibilità e alla lungimiranza delle istituzioni, la “ARES Sport” avrà la possibilità di giocare le partite casalinghe nell’arena di Aosta, che sarà oggetto di un’importante opera di restyling.

Ad ogni partita in casa ARES Sport offrirà la possibilità di assistere ad uno spettacolo non solo sportivo ma legato alla performance dei più importanti artisti del panorama musicale Italiano, quali solo per citarne alcuni, Moreno, Gué Pequeno, Lazza e tanti altri.

Gli eventi saranno ripresi da una troupe cinematografica professionale e saranno successivamente montati per permettere a questa ambiziosa avventura di essere raccontata in un format televisivo/cinematografico.

Il progetto, che era partito a Fanano, un piccolo comune nell’orbita di Modena, è stato dirottato presso la città di Aosta per motivi legati a differenti visioni che hanno reso impossibile la prosecuzione del rapporto.

L’obbiettivo di ARES Sport è proprio quello di creare un eco Sistema capace di sviluppare il talento dei giovani sportivi, partendo dall’Hockey su ghiaccio con un occhio sempre aperto sugli altri sport di maggior interesse, tra cui naturalmente il calcio, per il momento presente nell’orbita ARES soltanto nei termini di un’importante partnership commerciale con l’AC Milan.