Hervé Barmasse opzione zero: "La simbiosi tra Uomo e Natura è un'esigenza collettiva"

ALPINISMO

L'alpinista-divulgatore di Valtournenche unisce le forze con l'azienda veneta dello sport outdoor"

© Ufficio Stampa SCARPA È uno degli alpinisti più forti e più noti della sua generazione ma anche uno dei più completi: Hervè Barmasse non si limita infatti a scalare le montagne. Lo fa scegliendo attentamente obiettivi di massimo impegno e di alto significato etico ma poi anche con un atteggiamento all'insegna della consapevolezza, che affianca efficacemente - nella sua attività di divulgatore - gli aspetti più tecnici della propria narrazione. Cambiamento climatico e sostenibilità sono solo un paio dei “cavalli di battaglia” dello scalatore valdostano e valgono ora ad Hervè il ruolo di ambassador di SCARPA, azienda italiana leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor.

© Ufficio Stampa SCARPA

Barmasse contribuirà allo sviluppo di prodotti innovativi e sarà punto di riferimento nella diffusione di temi legati all’ambiente per conto di SCARPA, che rinnova una tradizione che lega il marchio ai più importanti protagonisti dell’alpinismo internazionale. Barmasse rappresenterà SCARPA a livello internazionale, collaborando in particolare allo sviluppo di nuovi prodotti e dando il suo contributo alla ricerca di soluzioni innovative per il mondo dell'alpinismo. Hervé metterà inoltre a disposizione dell’azienda trevigiana la sua esperienza come divulgatore, facendosi promotore di iniziative mirate a diffondere i valori di rispetto dell’ambiente e sostenibilità, che costituiscono da sempre i punti cardine della filosofia produttiva di SCARPA.

“Sostenibilità e innovazione rappresentano la sfida del futuro, un binomio imprescindibile per migliorare l’ambiente e la società in cui viviamo. L’obiettivo della collaborazione con SCARPA è creare prodotti che sposino le sfide dell’alpinismo del futuro, un alpinismo che, così come tutte le attività outdoor ha bisogno di ambasciatori creativi che alla performance sportiva sappiano unire un approccio pulito alla montagna. La natura e l’uomo vivono in simbiosi, la sostenibilità delle nostre azioni non è più un’opzione, un’alternativa possibile, ma un’esigenza collettiva e deve rappresentare l’unica strada percorribile”. (Hervé Barmasse)

Nei mesi scorsi - in occasione del lancio sul mercato del Maestrale Re-Made, il primo scarpone da scialpinismo interamente realizzato con plastiche ricavate da scarti di produzione - Barmasse è stato il protagonista di un suggestivo ed emozionante video pubblicato sul canale Youtube di SCARPA in cui l’atleta esalta valori come il rispetto della natura e l’amore per la montagna, lanciando a tutti la sfida di prendersi cura dell’ambiente che ci circonda.

“La nostra azienda ha una significativa storia di collaborazioni con alcuni tra i più grandi esponenti dell’alpinismo mondiale. Uomini straordinari che con le loro gesta hanno scritto la storia dell’alpinismo e che legano le loro imprese agli stessi valori nei quali anche noi crediamo. Lavoriamo da tempo con Hervé Barmasse, con cui condividiamo l’immenso amore per la natura e una visione che sa coniugare tradizione e sguardo al futuro. Oggi, con il nuovo ruolo di Hervé come nostro ambasciatore per la sostenibilità, questa partnership diventa ancora più profonda: si tratta di un passo avanti fondamentale che ci consentirà di lavorare insieme per sviluppare soluzioni ancor più all’avanguardia nel nostro settore a due anni dal lancio del Green Manifesto, documento programmatico con cui SCARPA ha messo nero su bianco l’impegno su questi temi”. (Sandro Parisotto - Presidente di SCARPA)

© Ufficio Stampa SCARPA

HERVÉ BARMASSE è un alpinista e divulgatore italiano. Guida alpina del Cervino da quattro generazioni, il suo nome è legato a importanti ascensioni realizzate in tutto il mondo, dalle Alpi alla Patagonia, dalla Cina al Pakistan. Sulla sua montagna di casa, il Cervino, Hervé ha lasciato in modo incisivo la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploits. Nel 2017 si è reso protagonista di un’ascensione esemplare in Himalaya salendo in appena tredici ore e in stile alpino la Parete Sud dello Shisha Pangma (8027 metri di quota). “La montagna dentro” edito da Laterza, è la sua prima fatica letteraria (maggio 2015). Un libro in cui l’alpinista viene dopo l’uomo che pure affronta imprese straordinarie. Nel 2021 il suo secondo libro, “Cervino la montagna leggendaria” edito da Mondadori Electa nella collana Rizzoli illustrati, è un tributo alla montagna simbolo delle Alpi e dell'alpinismo.

SCARPA è un’azienda specializzata nella produzione di calzature outdoor per alpinismo, arrampicata, trail running, trekking, hiking, urban outdoor, sci alpinismo, telemark. Fondata nel 1938 ad Asolo, nel Trevigiano, come Società Calzaturieri Asolani Riuniti Pedemontana Anonima (da cui l’acronimo S.C.A.R.P.A.), oggi SCARPA ha sede nel cuore del distretto calzaturiero veneto con stabilimenti in Germania, Usa, Cina, Romania e Serbia.