Scandalo molestie, Biles e altre ginnaste chiedono un miliardo all'FBI

Ammonta a una dozzina il gruppo di ginnaste che ha chiesto un risarcimento di un miliardo di dollari all'FBI dopo aver denunciato molestie da Larry Nassar, ex osteopata della nazionale statunitense. Le vittime - tra cui anche la quattro volte medaglia d'oro olimpica Simone Biles - hanno accusato l'FBI, rea di non aver agito nel 2015 - anno in cui furono registrate le prime denunce da parte di alcune atlete. "E' tempo che l'Fbi venga ritenuto responsabile", ha dichiarato Maggie Nichols, campionessa nazionale 2017-19.

© Getty Images