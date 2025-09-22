Processo Farfalle, Maccarani rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti

MACCARANI: "HO PERSO TUTTO QUELLO CHE AVEVO COSTRUITO IN 40 ANNI"

Una vita e un sistema "in frantumi", è quanto raccontato dalla Maccarani oggi in Tribunale a Monza. "Sono stata licenziata, ho perso tutto ciò che ho acquisito in 40 anni di carriera - ha detto - cariche tecniche, politiche, anche come giudice. Attenderò che termini questo processo e poi volterò pagina". All'inizio del dibattimento la ex dt ha reso noto che "ci saranno tanti testimoni e il dibattito servirà a questo. Il loro supporto, la loro stima e il loro affetto".