Ginnastica, Simone Biles torna dopo due anni e dà spettacolo

GINNASTICA

La statunitense ha dominato gli Us Classic al rientro in gara dopo il lungo stop dovuto a un blocco psicologico

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM E' stato un rientro leggendario quello di Simone Biles alle competizioni agonistiche di ginnastica artistica. La ventiseienne statunitense, quattro volte campionessa olimpica di ginnastica, ha vinto gli Us Classic, dopo una pausa di due anni dalle competizioni dovuta a un blocco psicologico accusato durante i Giochi di Tokyo 2020. A Chicago, nella sua prima gara post olimpica, ha realizzato una straordinaria performance guadagnando un totale di 59.100 punti nel concorso generale.

La stella americana ha ottenuto il massimo dei voti su volteggio, corpo libero e trave. Simon Biles nel 2021 convocò una conferenza stampa per annunciare che si sarebbe ritirata dalle gare per non penalizzare le compagne di squadra ai Giochi e in modo da concentrarsi "sul proprio stato mentale e non mettere a repentaglio la propria salute".

"È come se sentissi il peso del mondo sulle mie spalle", disse. Biles fa parte inoltre delle decine di ginnaste che hanno subito abusi sessuali per mano del medico della squadra statunitense, ora in carcere, Larry Nassar. E per questo continua a frequentare uno psicoterapeuta. Dopo il suo matrimonio ad aprile, ha sciolto le riserve e, a maggio, ha deciso il rientro. Abbiamo visto un cambiamento nell'impegno a tornare - ha spiegato l'allenatrice -. Può fare tutto quello che poteva fare prima. Abbiamo usato gli allenamenti soltanto per rendere più semplice la sua gestione mentale e fisica. Simone ora è una donna sposata, è maturata. Sa quello che vuole e siamo intorno a lei per sostenerla". Simone Biles non ha chiarito se proverà a qualificarsi per i Giochi di Parigi 2024.