Ginnastica, intercettazioni sessiste tra i due presidenti: "Quella è una bella f..., una porchetta"

Non c'è pace per il mondo della ginnastica ritmica italiana. A pochi giorni dal licenziamento in tronco di Emanuela Maccarani, da trent’anni alla guida delle Farfalle, la Gazzetta dello Sport riporta uno stralcio delle intercettazioni della Procura di Monza che a fine 2022 ha indagato sui presunti maltrattamenti subiti dalle atlete della struttura federale di Desio, denunciati da Anna Basta e Nina Corradini. Al telefono l'ex presidente Gherardo Tecchi si sfoga con Andrea Facci, dallo scorso 1 marzo nuovo numero 1 della Federginnastica, per il caso esploso e per la partecipazione ad alcune trasmissioni tv di Ginevra Parrini, ex atleta che confermava le accuse delle colleghe.