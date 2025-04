Caso Maccarani, le azzurre saltano la prima tappa di Coppa del Mondo: "È una pausa di riflessione"

Proprio questa notizia ha "colpito profondamente, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche e soprattutto umano" Centofanti e compagne che hanno motivato lo stop con una nota: "Questo cambiamento improvviso ha avuto un impatto forte su tutto il gruppo, ma in particolare su noi veterane, che abbiamo lavorato per anni al fianco della nostra allenatrice, che è stata per noi una guida e un punto di riferimento fondamentale - hanno spiegato le azzurre -. In accordo con il presidente Facci e dopo aver informato l'Aeronautica Militare, nostro Gruppo Sportivo, abbiamo avuto la necessità e la possibilità di prenderci alcuni giorni per riflettere, metabolizzare, parlare con i nostri familiari e prenderci una pausa anche dagli allenamenti".