Frasassi Skyrace, la nuova frontiera dello skyrunning

L'EVENTO

di

Stefano Gatti

Procedono spedite le iscrizioni alla Frasassi Skyrace in programma sabato 7 settembre nel Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, nelle Marche. Nata nel 2016, la kermesse griffata Scott ha dimostrato come, anche lontano dalle Alpi, si possano trovare itinerari altamente spettacolari e di alto livello tecnico. Percorsi capaci di stregare anche gli skyrunners più esigenti.

Giunto alla sua quarta edizione l’evento podistico basato a san Vittore di Genga (Ancona) e proposto da Sports Adventure Team sogna un nuovo record di presenze strizzando l’occhio non solo ai “corridori del cielo”, ma a tutti gli amanti della corsa in montagna. Oltre alla prova più attesa (la Skyrace da 21 km e 1350 metri di dislivello positivo) verranno infatti proposti un trail da 11 km (e 650 m d+) e una più abbordabile camminata ludico motoria aperta a tutti sul medesimo itinerario del trail.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di utilizzare il volano sportivo per promuovere e far conoscere un territorio che merita di essere visitato dodici mesi all’anno. Frasassi, le sue grotte famose in tutto il mondo, La spettacolare Abbazia di San Vittore alle Chiuse, il ponte romanico sono solo alcuni dei motivi che stanno decretando il successo di questa manifestazione.

La prova principe da 21km sarà anche tappa finale di Coppa Appennino, il circuito di gare che raggruppa Skyrace del Mammut, Terminillo Skyrace e Gran Sasso Skyrace. Agonismo, tracciati altamente tecnici per veri gourmet delle corse a fil di cielo, ma anche, appunto, un trail dedicato tutti gli appassionati di corsa che vogliono avvicinarsi al fantastico mondo della corsa in natura e magari in futuro fare il salto verso la skyrace.