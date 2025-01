“Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” ad Alassio il 6 gennaio 2025

Alle ore 11, sulla spiaggia adiacente il Molo, la giornata di festa entrerà nel vivo con la nona e ogni anno sempre più spettacolare edizione del “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”, organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Alassio – Assessorati al Turismo e allo Sport, e Fondazione Airc. Questa grande iniziativa benefica a favore di Fondazione Airc vedrà protagonisti tanti campioni dello sport e dello spettacolo, che si metteranno in gioco nell’originale disciplina che unisce il golf al calcio. Quest’anno saranno protagonisti gli ex calciatori Claudio Onofri, Maurizio Ganz, Evaristo Beccalossi, Nicola Berti, Marco Nappi, Luigi Gualco, Diego Fuser, Roberto Cravero, Nazzareno Canuti, Giuseppe Pallavicini, Enrico Albrigi, Nello Santin, Massimo Carrera, Alessandro Melli, Marco Osio, Alessandro Scanziani, Ivano Bordon, Paolo Monelli, Stefano Eranio, Beppe Dossena, Luca Pellegrini, Mario Bortolazzi, l’ex arbitro Angelo Bonfrisco, gli ex ciclisti Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, e i personaggi televisivi Roberto “Baffo” Da Crema, Luana Borgia, Marco Carena, Gianpiero Perone, Andrea Bove, Fabrizio Maiello, Gianluigi Sarzano, Stefano Puppo e Luca Galtieri.