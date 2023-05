Football americano, i Seamen in piazza Duomo a Milano verso l'European Legue of Football

© ufficio-stampa

Per portare la gente ai Seamen, i Seamen vanno tra la gente. Sabato 27 e domenica 28, grazie al supporto dei loro sponsor e alla disponibilità del Comune di Milano, la nave dei Seamen approda in Piazza Duomo per mostrare a tutti cosa sia il football americano e invitare grandi e piccoli ad assistere alle partite casalinghe al Vigorelli. Il grande obiettivo della stagione per i cinque volte campioni d’Italia non è infatti solo ben figurare nella European League of Football, unica compagine italiana ammessa al campionato professionistico continentale, ma anche, se non soprattutto, far riscoprire ai milanesi e agli italiani la passione che negli anni ’80 aveva fatto del football americano la terza disciplina di squadra in Italia.