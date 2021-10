Floorball, le ragazze di Baratin ai Mondiali di Uppsala

LA SFIDA

Il coach delle azzurre: "L‘obiettivo è chiaro, provare a giocarsi ogni partita e puntare ai play off"

Le ragazze della Nazionale femminile di floorball saranno tra le protagoniste del campionato del Mondo, in programma dal 27 novembre al 5 dicembre a Uppsala, in Svezia. L’Italia si trova nel girone C e affronterà nei primi giorni Thailandia, Stati Uniti e Danimarca, con la prima partita contro le asiatiche prevista domenica 28 alle 12. È la prima volta dal 2010 che una Nazionale italiana Senior si trova a disputare la fase finale dei Mondiali. L’ultimo raduno di preparazione verrà svolto a Winterthur in Svizzera dal 15 al 17 ottobre. Le ragazze della nazionale di Floorball ai mondiali di Uppsala ufficio-stampa

"L‘obiettivo è chiaro, provare a giocarsi ogni partita e puntare ai play off, divertendoci, imparando da ogni partita che affronteremo e migliorandoci costantemente - le parole del coach Simone Baratin -. Le ragazze sono molto motivate, hanno lavorato molto bene in tutti i raduni svolti e nella preparazione fisica. Il lavoro di crescita è appena agli inizi, ma ho già potuto notare un netto miglioramento. Bisogna lavorare ora molto sulla preparazione mentale ad una partita, dall’avvicinamento fino alla gestione delle emozioni durante l‘incontro. Questo sarà un passo fondamentale per poter affrontare al meglio il Mondiale".

La pratica del Floorball in Italia si sta espandendo notevolmente negli ultimi anni. Nasce come Floorhockey negli Stati Uniti negli anni '50, dove è utilizzato come mezzo d'allenamento per i giocatori di hockey su ghiaccio, ma diventa presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia. Queste nazioni fondano nel 1986 la IFF (International Floorball Federation) che con periodicità biennale organizza i campionati mondiali maschili (anni pari) e femminili (anni dispari). La IFF conta oggi 75 nazioni affiliate, 4.900 club e più di 350.000 atleti tesserati.