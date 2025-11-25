Logo SportMediaset

Finals EA7 World Legends Padel Tour: Totti, Vieri, Shevchenko chi sarà Campione del Mondo?

di Frank Piantanida
25 Nov 2025 - 20:58
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si avvicinano le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale del padel riservato alle Legends del calcio, giunto alla seconda edizione. Il 29 e il 30 novembre, a Miami, verrà messo in palio il titolo più prestigioso: quello di coppia Campione del Mondo del World Legends Padel Tour.

Alle Finals di Miami parteciperanno, fra gli altri, un Pallone d’Oro – Andriy Shevchenko, attualmente presidente della federcalcio ucraina – e cinque Campioni del Mondo: Francesco Totti, Luca Toni, Marco Materazzi, Vincent Candela e Fernando Llorente.

Al via anche Bobo Vieri, oltre a German Denis, Diego Perotti, Xabi Prieto, Thomas Locatelli e Luca Ceccarelli.

“Sarà la miglior tappa mai vista e organizzata - dichiara Alessandro Moggi, presidente di WLPT – e per riuscirci il nostro è stato un investimento monstre, senza precedenti, sotto ogni punto di vista: economico, organizzativo, di tempo. Non abbiamo lasciato indietro nulla, a ogni singolo e all’apparenza minimo dettaglio è stato dedicato il giusto tempo. Faccio un esempio: le ore totali di lavoro dedicate alla preparazione dell’evento sono state 1400, con 25 persone coinvolte, e stiamo parlando di professionisti di altissimo profilo nei rispettivi settori. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta delle location: volevamo scegliere le migliori della città, e ci siamo riusciti”.

I campi di gara saranno quelli dell’Ultra Padel Club, mentre la serata del Gala Dinner Awards, durante la quale verranno incoronati i vincitori, sarà ospitata dal Faena Theater, sull’iconica Collins Avenue, location ispirata ai grandi teatri lirici europei e al fascino della vecchia Hollywood.  

“Il World Legends Padel Tour è un orgoglio tutto nostro – sono ancora parole di Alessandro Moggi -. Nel 2025 il tour ha toccato città di primissimo livello come Londra, Parigi, Madrid, Roma, Amsterdam, Istanbul e New York. La due giorni in Florida rappresenterà la classica ciliegina sulla torta. Abbiamo un’idea di massima, intorno alla quale ruota la nostra organizzazione: i giocatori devono essere sempre al centro di tutto. Il World Legends Padel Tour, per ciascuno di loro, rappresenta un evento unico nel panorama mondiale, e lo dimostra anche la diffusa copertura mediatica che ci ha accompagnato durante l’intero percorso, con media provenienti da 22 diversi Paesi”.

