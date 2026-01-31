Nba: violazioni programma anti droga, per Paul George 25 gare di stop

La star dei Philadelphia 76ers Paul George è stato sospeso per 25 partite per aver violato il programma antidroga della NBA. La lega ha annunciato la sospensione sabato, ma non ha rivelato la sostanza coinvolta. Questa è la prima violazione per George, secondo l'accordo tra NBA e Players Association. La sospensione gli costerà circa 11,7 milioni di dollari del suo stipendio. George dovrebbe tornare il 25 marzo, quando Philadelphia affronterà Chicago. I 76ers sono attualmente sesti nella Eastern Conference. George ha una media di 16 punti in 27 partite in questa stagione, terzo miglior marcatore della squadra.