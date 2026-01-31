Pallnuoto, Europei: Setterosa sconfitto dalla Grecia 15-10

Il Setterosa subisce il primo stop agli europei di Funchal cedendo per 15-10 con la Grecia campione del mondo nella prima partita del gruppo E. Le azzurre del ct Carlo Silipo, pur mostrando buone trame offensive specie nella parte centrale del match, pagano un primo quarto dominato dalla Grecia e chiuso 6-1. Uno svantaggio che l'Italia si trascina fino alla fine, pur accorciandolo per due volte a -2 nel terzo tempo (7-5 e 9-7) e il rigore di Marletta sbagliato nel momento migliore delle azzurre. Meglio la difesa che salva 8 situazioni in inferiorità numeriche su 11. Poi viene fuori la qualità delle elleniche del ct Pavlidis che allungano trascinate anche dal poker di Vasiliki Plevritou. Testa subito al prossimo impegno per il Setterosa. Domenica alle 16:30 italiane l'incontro contro la Francia è decisivo: in palio l'accesso alle semifinali.