Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Cannella: "Felici di accogliere a Palermo il Paladino d'oro"

01 Dic 2025 - 14:00

"Siamo felici di accogliere ai Cantieri culturali alla Zisa - Officine Ducrot il 'Paladino d'Oro sport film festival - Don Pratelli award', la 45/sima edizione della più antica rassegna di cinema sportivo al mondo, che da sempre promuove i valori fondamentali dello sport e della vita: rispetto delle regole, fair play, lavoro di squadra, capacità di superare i propri limiti". Lo ha detto il vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella. "Nelle tre location dei Cantieri: il Cinema De Seta, il Centro sperimentale di cinematografia e il Centro internazionale di fotografia- ha aggiunto - si terranno le proiezioni dei film finalisti:i migliori film sportivi provenienti da tutto il mondo, mentre al Centro internazionale di fotografia, grazie alla collaborazione del festival con il Palermo Fc e le celebrazioni per i 125 anni del club, da oggi al 7 dicembre, ospiteremo la mostra fotografica "Palermo 125": un percorso tra reperti preziosi degli archivi del Palermo museum, testimonianza viva della storia rosanero, la nostra squadra del cuore, dai campi oggi scomparsi ai pionieri che scendevano in campo in camicia e pantaloni di lana".

Ultimi video

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:25
Circolo Schermistico Matera fa 69 anni, ma il futuro è a rischio
13:16
Pietrangeli: mercoledì i funerali, camera ardente sul "suo" campo al Foro Italico
12:34
Milano-Cortina, Usic: "Criticità per case destinate ai carabinieri"
14:00
Cannella: "Felici di accogliere a Palermo il Paladino d'oro"
09:29
Tennis, addio a Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni