Finali EA7 World Legends Padel Tour: Bruguera e Mantilla campioni del mondo

Gli anelli dei campioni del mondo dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends di diversi sport, sono andati a Sergi Bruguera e Felix Mantilla, leggende del tennis spagnolo e mondiale, vincitori delle Finals di Dubai. Sergi Bruguera, ex numero 3 del mondo, vincitore del Roland Garros nel 1993 e 1994, argento olimpico ad Atlanta nel 1996, e Felix Mantilla, ex numero 10 del mondo, trionfatore degli Internazionali di Roma nel 2003 battendo in finale Roger Federer, già vincitori della tappa di Barcellona dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, nella sfida decisiva hanno vinto 6-2 6-4 contro la coppia Vincent Candela-Tomas Locatelli. Si è fermata in semifinale la corsa di Luca Toni-Luca Ceccarelli e Fernando Llorente-Xabi Prieto. Alle Finals hanno partecipato anche Christian Panucci-Luigi Di Biagio e Francesco Totti-Victor Tomàs.