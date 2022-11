Fashion Padel, tutto pronto per la terza edizione

IL TORNEO

Appuntamento per venerdì 25 ottobre al Kira Padel di Bergamo

© ufficio-stampa Grazie al grande successo degli ultimi 2 eventi Fashion Padel realizzati a Ottobre 2021 e Luglio 2022 è stato deciso di riproporre una nuova edizione speciale dedicata alle Donne. Per questo motivo è stata fissata la data di venerdì 25 novembre 2022 per la terza edizione Fashion Padel, essendo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento infatti sarà a scopo benefico per l’associazione Donne al centro, una libera associazione senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di migliorare la vita delle donne nel contesto sociale operando come catalizzatore di un processo di cambiamento che elimini definitivamente violenza e discriminazione ai danni delle donne. L’associazione sarà rappresentata dall’attrice, opinionista televisiva e scrittrice, Sarah Maestri. Questa nuova edizione del FASHION PADEL si terrà presso il centro sportivo padel KIRA PADEL di Bergamo, con i suoi 10 campi (7 interni, 3 esterni), interamente costruiti da Campidapadel.it, è il centro Padel più grande della provincia di Bergamo.

Nelle passate edizioni del Fashion Padel, molti personaggi famosi hanno partecipato. Personalità note dello Sport, dello Spettacolo, della Moda e del Web. Questo evento sarà realizzato, come nella seconda edizione, con la collaborazione della NAZIONALE ITALIANA ARTISTI TV, realtà nazionale che vanta una storia di 35 anni per la realizzazione di eventi sportivi a scopo benefico, coinvolgendo personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Alcuni personaggi che saranno presenti: le campionesse della nazionale azzurra di Padel Giorgia Marchetti e Emily Stellato riconfermate medaglia di bronzo ai recentissimi campionati del mondo di Dubai. Claudio Chiappucci, Capitan Ventosa e Chiara Squaglia di Striscia la Notizia, DjRingo di Virgin Radio, Gibba di Radio 105 , Francesco Oppini, Gisella Donadoni presentatrice Mediaset , Federica Lodi giornalista di Skysport, Rachele Sangiuliano, Ex pallavolistana Nazionale, Roberta Beta, conduttrice radiofonica, Marina Perzy, conduttrice televisiva, Omar Fantini Zelig off e Discoradio, Gennaro Di Napoli, campione mondiale indoor, Davide Paniate di Zelig, Nick Amoruso, ex Juventus,, Alessandro Budel, allenatore e commentatore tecnico DAZN, Dario Marcolin di DAZN, Marco Parolo ex Lazio e commentatore DAZN, Cristiano Doni ex Atalanta, Cristian Zenoni, ex Atalanta e Nazionale, Emanuele Filippini ex del Brescia, Giuliano Melosi, ex del Chievo, ChefaticalavitadaBomber, e molti altri ancora… L’evento verrà seguito da SeilaTv, con la trasmissione Padel Tv mania, in onda su can 94. In particolare verrà allestito uno studio televisivo presso il centro sportivo dove la presentatrice, Vanessa Minotti, intervisterà i personaggi e partner dell’evento. Ci sarà in un break tra il primo e il secondo tempo dove ci sarà un momento di sfilata con la stilista Lilla Nigro e la sua collezione Lady Virgilla. Entrerà poi con un live show il performer Fabrizio Vendramin già campione di Italia’s Got Talent. Main sponsor di quest’edizione Bellatrix Events & Entertainment e Università Cusano. A seguito gli altri partner Csi Next , Apengroup , Ecover , Immobiliare Freedom , Dell’Eva Finance , Italcementi e Calcestruzzi , CMC ITALIA, Costruzioni Riva e Coccole & Maskara.

La formula del torneo prevederà squadre di 8 giocatori con gironi all’italiana, capitanate da testimonial e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e saranno loro stessi a decidere chi schierare in campo ad ogni incontro.

L’ingresso è aperto a tutti, con offerta libera a partire da un minimo di 5 euro. L’ incasso della serata verrà completamente devoluto in beneficenza all’associazione Donne al centro, che sarà presente alla serata con la Presidente Cristiana Merli e la Vicepresidente e Avv. Ilenia Guerrieri.