Falcons-Saints, la NFL torna su Mediaset

THANKSGIVING DAY

di

GABRIELE CATTANEO

Negli States è il giorno dedicato alla famiglia e al football. Il Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, sarà protagonista anche su Mediaset, sul canale 20. Infatti la NFL torna in diretta nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 per la sfida tra Atlanta Falcons e New Orleans Saints. Una partita molto sentita tra due rivali divisionali, ma che può assegnare anche il primo posto per i playoff. Infatti se la squadra della Louisiana dovesse vincere, si assicurerà la partecipazione alla post season.

Non sarà però una passeggiata perché, nella prima sfida quella disputata proprio in casa dei Saints, sono stati i Falcons a vincere e in maniera netta. Poco importa la classifica che, al momento, recita 9 vittorie e 2 sconfitta per New Orleans, 3 successi e 8 ko per i Falcons. L’unica garanzia è lo spettacolo. Due quarterback, Brees contro Ryan, dal braccio potente, abituati a lanciare in profondità, a far impazzire il pubblico.

Due super campioni visto che Brees è stato l’MVP del Super Bowl 2010, mentre Ryan è stato eletto addirittura miglior giocatore del campionato nel 2016, stagione culminata con la partecipazione al Super Bowl, poi perso al supplementare contro New England, facendosi rimontare addirittura 25 punti. Insomma un appuntamento da non perdere e per il quale vale la pena perdere anche qualche ora di sonno.