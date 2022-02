Dall'Amazzonia alle Alpi, dalla Nuova Zelanda all'Iran: le performances di European Outdoor Film Tour

SPORT AVVENTURA

Ancora pochi giorni per approfittare della proposta outdoor della ventesima edizione del festival cinematografico europeo dedicato all'avventura.

di

Stefano Gatti

Sono quattro le tappe italiane rimanenti nel cartellone di European Outdoor Film Tour, il più noto festival continentale dedicato allo sport d'avventura che lo scorso autunno si è rimesso in movimento - dopo un anno di sosta forzata a causa dell’emergenza sanitaria - e che sta appunto per completare il proprio viaggio, per la ventesima volta! In sette film dedicati ad altrettanti protagonisti dello sport d’avventura, EOFT 2021 ha portato migliaia di appassionati di tutto il continente alla scoperta di mondi sconosciuti e di performances di valore assoluto.

Dalla sua fondazione nel 2001, European Outdoor Film Festival si è affermato come un "must" per gli appassionati del mondo dell'avventura ed in particolare delle sue declinazioni sportive. Il tour ha sempre entusiasmato con spedizioni emozionanti, eroi autentici e - appunto - risultati sportivi eccezionali. Sotto questo stesso segno si è sviluppata anche la ventesima edizione, il cui volto-simbolo è stato quello di Caro North, alpinista e climber che si è ormai fatta un nome oltre ai confini della scena outdoor. Partiamo quindi dall’alpinista elvetica per entrare nel dettaglio dei sette protagonisti di EOFT e delle loro sette performances. Quelle che potete trovare nel menu di ciascuna delle quattro serate italiane (ed altoatesine) ancora in programma in Italia. Lunedì 21febbraio a Brunico, martedì 22 febbraio a Merano, mercoledì 23 a Bolzano e giovedì 24 a Bressanone (tutte con inizio alle venti). Per informazioni e biglietti: www.eoft.eu

I AM NORTH

Caro North è attratta dalle montagne, dalle pareti, dall’altitudine, North è attratta dalle montagne, dalle pareti, dall’altitudine, non importa in quale parte del mondo. A sedici anni è già in cima all’Aconcagua (metri 6961) in Argentina. Guida la prima cordata tutta al femminile sulla vetta del Cerro Torre, inaugura più di cinquanta nuove vie in Patagonia e scala la parete nord dell’Eiger a soli ventidue 22 anni. Non sono solo le sue spedizioni in Patagonia, Alaska, Iran e Himalaya a formare la giovane alpinista, ma anche le sue esperienze come guida alpina sulle Alpisvizzere, dietro casa.

Germania 2021

Protagonisti: Caro North, Nadine Wallner

Direttore: Jochen Schmoll

SPELLBOUND

Se si vuole volare, ci si dedica a una danza con la forza di gravità. Nuova Zelanda/Aotearoa, per i piloti in tuta alare un favoloso terreno di gioco. Le ombre umane volanti sembrano quasi surreali mentre si lanciano su crepacci, torrenti e pendii di montagna. SPELLBOUND riesce a catturare la magia del volo: una poesia in forma di film.

Nuova Zelanda 2020

Protagonisti: David Walden, Malachi Templeton, Gregory Noonan

Direttore: Richard Sidey

MILES AHEAD

Un uomo, un mondo, un record? Per Jonas Deichmann non ci sono problemi e una sola marcia: avanti. E quello che ancora nessuno ha raggiunto è per l'atleta estremo un invito per crescere sempre di più. Dopo i suoi sensazionali record attraverso l’Eurasia, le Americhe e da Capo Nord a Città del Capo, Deichmann affronta la più grande sfida della sua carriera: Un triathlon intorno al mondo. Si tratta di 120 volte la distanza dell’Ironman in una volta sola. Quando Deichmann partirà in bicicletta a Monaco di Baviera nel settembre 2020, avrà davanti a sé 450 chilometri di nuoto,

19.000 chilometri di ciclismo e 5.000 chilometri di corsa e l’avventura di una vita.

Germania 2021

Protagonista: Jonas Deichmann

Direttore: Paula Flach

AMAZONIE

Marzo 1950: nel mezzo della giungla della Guyana, gli indigeni trovano il diario dell’esploratore francese Raymond Maufrais, ma nessuna traccia dell’autore. Quando il giovane avventuriero Eliott Schonfeld (Le Minimaliste) entra in possesso del libro settant’anni più tardi, la voce di Maufrais lo affascina immediatamente. Parte per la Guyana francese per seguire le tracce di Maufrais nella giungla. Quello che inizia come un viaggio nel passato presto porta Eliott ai limiti delle sue forze così che si avvicina pericolosamente allo stesso destino di Maufrais.

Francia 2019

Protagonista: Eliott Schonfeld

Direttore: Eliott Schonfeld

OUT OF FRAME

Multitool diventato umano: Il francese Mathis Dumas appartiene ad una nuova generazione di alpinisti a trecentosessanta gradi. Quando affronta gliostacoli sugli sci, sulla corda o con le piccozze, il suo lavoro è appena iniziato: Come fotografo outdoor, l’atleta ha scelto una professione che gli richiede il massimo delle prestazioni atletiche, sociali e creative. L’attenzione è sempre sul suo soggetto, fino al giorno d’oggi. Seguiamo Mathis durante il suo ultimo progetto: una scalata mai vista prima nel cuore del massiccio del Monte Bianco.

Francia 2020

Protagonisti: Mathis Dumas, Xavier De Le Rue, Marion Haerty,Conrad Anker

Direttore: Jordan Manoukian

CLIMBING IRAN

Una scalatrice professionista in Iran dovrebbe essere una contraddizione in se stessa. Per Nasim Eshqi invece è una realtà vissuta: l’iraniana segue il richiamo delle montagne e sfida così i limiti sociali imposti alle donne dal suo paese d’origine. Nel frattempo, Eshqi ha aperto cinquanta nuove vie in Iran. Il film racconta la storia di una donna straordinaria che, spinta dalla sua passione, supera barriere mentali, geografiche, fisiche ed ideologiche.

Italia 2020

Protagonista: Nasim Eshqi

Direttore: Francesca Borghetti

PLAYING GRAVITY

Il professionista dello snowboard Elias Elhardt e il pilota di droni Sebastian Schieren sono entrambi maestri dei voli: uno con il suo snowboard e le sue grandi acrobazie, l’altro con il suo drone da ripresa in una nuova dimensione del filmmaking. Sfida alla gravità lanciandosi in una corsa acrobatica giù per la montagna.

Austria 2021

Protagonisti: Elias Elhardt, Sebastian Schieren

Direttore: Elias Elhardt, Sebastian Schieren