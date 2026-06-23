COLLEZIONE DI VETTE

Dagli Appennini alle Alpi: Hervé Barmasse, l'avventura continua

di Stefano Gatti
23 Giu 2026 - 15:18
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© Hervé Barmasse Facebook

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Hervé Barmasse è entrato nell’ultima fase di Endurance - Italia, una straordinaria sfida sportiva e mentale senza precedenti. Un'impresa mai tentata prima che unisce alpinismo, ciclismo e trail running, toccando le vette più alte di ogni regione italiana e spostandosi esclusivamente in bicicletta, a piedi e di corsa. Partito giovedì 4 giugno dalla Sardegna, Barmasse ha già attraversato quattordici regioni italiane e raggiunto altrettante vette. Un percorso che, giorno dopo giorno, sta mettendo a dura prova la sua resistenza fisica e mentale tra centinaia di chilometri percorsi in bici, lunghi avvicinamenti e importanti dislivelli affrontati in successione.

© Hervé Barmasse Facebook

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A rendere ancora più impegnativo il progetto sono le temperature particolarmente elevate che stanno interessando gran parte dell’Italia in queste settimane. Caldo intenso, afa e lunghe esposizioni al sole stanno aumentando la difficoltà di ogni tappa, trasformando trasferimenti e salite in una continua prova di resistenza e gestione delle energie. Con il recente passaggio in Liguria, il progetto ha raggiunto l’arco alpino, aprendo un nuovo capitolo dell’avventura tra le montagne più alte del Paese.

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Ad oggi, Barmasse ha già raggiunto vette simbolo come l’Etna in Sicilia (regione raggiunta in barca a vela con Giovanni Soldini), il Gran Sasso in Abruzzo, il Monte Vettore nelle Marche e il Monte Prado in Toscana. Nei prossimi giorni affronterà alcune delle montagne più iconiche delle Alpi italiane, con l’obiettivo di raggiungere le cime più alte di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia: Monte Rosa, Monte Bianco e Piz Bernina.

L’ingresso sulle Alpi rappresenta una delle fasi più impegnative dell’intero progetto. Alle lunghe distanze percorse nei trasferimenti si aggiungono infatti ascensioni in alta quota, dove il dislivello, la fatica accumulata e le condizioni ambientali richiedono il massimo livello di preparazione fisica, esperienza e capacità di adattamento. Dopo aver affrontato le Alpi Occidentali, il viaggio continuerà verso est attraversando Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, le ultime regioni del progetto, prima del traguardo finale a Trieste.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni sul percorso saranno disponibili sui canali social di Hervé Barmasse

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