Dagli Appennini alle Alpi: Hervé Barmasse, l'avventura continua

Hervé Barmasse è entrato nell’ultima fase di Endurance - Italia, una straordinaria sfida sportiva e mentale senza precedenti. Un'impresa mai tentata prima che unisce alpinismo, ciclismo e trail running, toccando le vette più alte di ogni regione italiana e spostandosi esclusivamente in bicicletta, a piedi e di corsa. Partito giovedì 4 giugno dalla Sardegna, Barmasse ha già attraversato quattordici regioni italiane e raggiunto altrettante vette. Un percorso che, giorno dopo giorno, sta mettendo a dura prova la sua resistenza fisica e mentale tra centinaia di chilometri percorsi in bici, lunghi avvicinamenti e importanti dislivelli affrontati in successione.