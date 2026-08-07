Volley: Velasco regala alle Azzurre due libri per ogni atleta

Nel corso del collegiale dell'Italvolley femminile a Cavalese, c'è stato spazio anche per un gesto che racconta bene il modo di intendere la crescita di una squadra da parte di Julio Velasco. Così tra allenamenti, riunioni tecniche e lavoro in palestra il Commissario Tecnico della Nazionale Seniores femminile ha voluto sorprendere le quattordici azzurre con un gesto speciale regalando due libri a ciascuna atleta, tutti diversi e scelti ad personam. Non semplici suggerimenti di lettura, ma libri tra cui tanti bestsellers che Velasco ha già letto e che ha deciso di donare alle sue giocatrici in base alle loro caratteristiche e sensibilità. Un'iniziativa che racconta un modo di interpretare di come la crescita della squadra vada oltre gli aspetti tecnici, ma riconosce nella lettura uno strumento capace di alimentare curiosità, consapevolezza e confronto.