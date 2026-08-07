Atletica, Mondiali U20: Daniele Inzoli vola a 8.15 nel lungo

Daniele Inzoli decolla sulla 'scia' del fratello Francesco. Il lunghista lombardo, 18 anni da compiere mercoledì prossimo, è il migliore nella qualificazione dei Mondiali under 20 a Eugene (Stati Uniti) con un roboante 8,15 (-0.7), aggiungendo ben 22 centimetri al precedente personale per diventare il secondo italiano juniores di sempre dietro a Mattia Furlani (8,38 nel 2024, misura che è stata fino a poche settimane fa record del mondo a livello U20) e davanti ad Andrew Howe (8,11 ai Mondiali under 20 di Grosseto 2004 in cui vinse l'oro).