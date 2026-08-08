Tennis, Wta Toronto: settima vittoria di fila per Eala

Con la settima vittoria di fila Alexandra Eala ha staccato il pass per gli ottavi di finale del "National Bank Open", torneo Wta 1000 di scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada. E per lei si è trattato della terza successo in tre set in Canada. Nella notte italiana la campionessa di Washington (prima tennista del suo Paese a conquistare un trofeo Wta), la mancina filippina Alexandra Eala, n.25 del ranking e 20 del seeding, ha battuto per 6-3 5-7 6-4, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, la statunitense Caty McNally, n.70 Wta. Prossima avversaria per lei l'elvetica Belinda Bencic, n.14 Wta e 12esima testa di serie, campionessa a Toronto nel 2015, che è riuscita ad imporsi in rimonta per 6-7(5) 7-6(4) 6-4, dopo una maratona di quasi tre ore e mezza, sull'altra statunitense Taylor Townsend, n.110 del ranking.