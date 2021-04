D-Air Lab: andare di corsa e con la bici in totale sicurezza

DAINESE

Capi d'abbigliamento "intelligenti" per non restare mai soli

Un altro passo avanti per la sicurezza di runner e ciclisti. Tutto questo grazie a D-Air Lab by Dainese che ha realizzato dei capi "intelligenti" che dialogano con lo smartphone in caso di emergenza. Si tratta di tre accessori, D-One Run, D-One Light Pack e D-One Trail Vest, pensati per non restare mai soli nelle situazioni più difficili. La tecnologia brevettata, infatti, consente inviare tempestivamente una richiesta di aiuto a tre numeri di telefono decisi dall’utente contattandoli attraverso una chiamata voce e riprovando a chiamarli in loop finché uno dei tre non risponde.

Veri e propri dispositivi SOS, perché tra le altre funzioni ci sono anche queste:

– inviare un SMS con geo-localizzazione GPS ai tre numeri di telefono impostati dall’utente;

– accendere i led all’intensità massima in modalità lampeggio rapido;

– attivare a volume massimo una sirena tramite il telefono associato;

Inoltre, i prodotti mantengono la funzionalità dei LED per essere più visibili in condizioni di luce scarsa.

Dopo il primo gilet D-One dedicato ai runner, presentato a settembre scorso, D-Air Lab ha completato la gamma pensando ai ciclisti e ai corridori da montagna, ma non sono escluse novità riguardanti i nuotatori.

D-One Light Pack, pensato appositamente per la bici, è in pratica pensato come uno zainetto e può essere utilizzato anche su monapattini e altri mezzi di trasporto leggeri. Maggiore, invece, la capienza del Trail Vest che è molto leggero e destrutturato per evitare altri imprevisti in caso di caduta su qualche roccia.

Un nuovo modo di vivere la sicurezza, in ogni frangente, grazie a D-Air Lab