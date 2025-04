Climb&Clean 2025: Della Bordella e Faletti in missione per conto del pianeta

“Abbiamo recuperato di tutto: mobili, giocattoli, elettrodomestici, tutto materiale che risale a qualche decennio fa. Unica consolazione di fronte al fatto che comunque siamo ancora lontani dalla consapevolezza che si dovrebbe a queste iniziative. Ci stiamo provando ma abbiamo ancora molto da imparare. Come sempre ci teniamo a sottolineare che non sono i climbers il problema, perché questa non è spazzatura di chi arrampica ma di chi negli anni ha usato questi luoghi come discariche, lanciando dalle auto o cercando zone nascoste dove abbandonare e scaricare. I climbers invece erano con noi, a dare una mano per il proprio territorio”. (Massimo Faletti)