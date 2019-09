Vuelta: ultima tappa a Jakobsen, Roglic re del giro spagnolo

L’ultima tappa della Vuelta 2019, la Fuenlabrada-Madrid di 106,5 chilometri, viene aggiudicata dall’olandese Fabio Jakobsen, al termine di un testa a testa contro l’irlandese Sam Bennett, vinto al fotofinish dal primo nella capitale spagnola. Si tratta del quinto successo per la Deceuninck Quick-Step in questo giro, il 62esimo in questa stagione. Primoz Roglic trionfa ufficialmente e può così festeggiare il suo primo grande giro in carriera.