Vuelta: prima gioia per Higuita, Roglic sempre più maglia rossa  

CICLISMO

Sergio Higuita ottiene la sua prima vittoria da professionista e lo fa tagliando in solitaria il traguardo della 18.esima tappa della Vuelta 2019, al termine dei durissimi 177,5 km tra Colmenar Viejo e Becerril de la Sierra. Il colombiano sfrutta una lunga fuga e riesce a resistere al ritorno dei big, con Roglic (sempre in maglia rossa) a 15'' insieme a Valverde, Lopez e Majka. Più lontani Quintana e Pogacar (che perde la maglia bianca).



Uno splendido giovane che può sorridere, una promessa che può ormai considerarsi un big. Questo il sunto della tappa odierna della Vuelta, una tappa durissima e caratterizzata da quattro Gpm, l'ultimo dei quali a 25 km dall'arrivo. Il giovane è Sergio Higuita, che a 22 anni saluta la sua prima vittoria da professionista, il big è un Primoz Roglic che proprio in una giornata in cui sembrava poter essere vittima degli attacchi dei rivali per la maglia rossa sforna invece una prestazione in cui c'è tutto: grinta, tenacia, coraggio e strategia. Le armi di un big del ciclismo, insomma.

Il primissimo protagonista della faticosissima tappa odierna è Wout Poels, che taglia da solo il traguardo del Puerto de Navacerrada. Già nel corso della successiva dicesa viene quindi raggiunto da Ludvigsson, Schultz, Meintjes, Bouchard, Hart e Higuita. Proprio quest'ultimo decide di attaccare in solitaria, e il suo guizzo pagherà. Chi reagisce per primo è Miguel Angel Lopez, mentre gli altri big tergiversano. Non è solo tattica, c'è chi infatti è in effettiva difficoltà (come Quintana, ma anche Pogacar) e chi come Valverde non ha intenzione di impegnarsi più di tanto dopo la delusione di ieri. Se Lopez attacca, però, chi non demorde è proprio Roglic, che non perde mai di vista il più in palla degli inseguitori e alla fine sarà premiato: proprio lui si prende infatti qualche secondo di abbuono in più tagliando il traguardo per secondo in volata. Sintomo che questo ragazzo ormai è davvero pronto per andare fino in fondo.

ORDINE D'ARRIVO

1. Sergio Andres Higuita Garcia (Ef Education First), 4h 33'09''

2. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), +0'15''

3. Alejandro Valverde (Movistar Team), s.t.

4. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), s.t.

5. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana), +0'17''

6. Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), +1'16''

7. Louis Meintjes (Team Dimension Data), s.t.

8. Nairo Quintana (Movistar Team), s.t.

9. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), s.t.

10. Oscar Rodriguez Garaicoechea (Euskadi Baswue Contry - Murias), +3'47''

CLASSIFICA GENERALE

1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 71h 16'54''

2. Alejandro Valverde (Movistar Team), +2'50''

3. Nairo Quintana (Movistar Team), +3'31''

4. Miguel Angel Lopez Moreno (Astana), +4'17''

5. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +4'49''

6. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), +7'46''

7. Wilco Kelderman (Team Sunweb), +9'46''

8. Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), +11'50''

9. James Knox (AG2R La Mondiale), +12'44''

10. Marc Soler (Movistar Team), +21'09''