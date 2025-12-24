Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: San Antonio batte Oklahoma City, sconfitte per Houston e New York

24 Dic 2025 - 14:20

San Antonio supera ancora Oklahoma City, la squadra con il miglior record Nba, con il punteggio di 130-110 nonostante i 33 punti e 8 assist di Gilgeous-Alexander. Dalla parte opposta ottimo il contributo di Castle e Johnson, che infilano 25 punti a testa uscendo dalla panchina. Nelle altre partite disputate nella notte Houston cade in casa contro i Clippers 128-108 trascinati da un Leonard da 41 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Ottimo anche il contributo di Harden con 29 punti, mentre in casa Rockets non bastano i 22 punti di Durant. Minnesota supera New York 115-104 grazie a un Edwards da 38 punti, supportato anche dai 25 di Randle, che vanificano la doppia doppia di Towns da 40 punti e 13 rimbalzi. Dallas prevale a fil di sirena contro Denver (131-130) dopo aver sciupato un vantaggio di 21 punti: il rookie Flagg sfiora la tripla doppia con 31 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, Davis aggiunge 31 punti mentre in casa Nuggets inutili i 29 punti e 14 assist di Jokic. I Lakers, decimati dagli infortuni, crollano 132-108 contro Phoenix trainata dai 25 punti di Brooks e dai 21 di Booker. Miami crolla in casa contro Toronto 91-112 con Barnes protagonista di 27 punti e 8 rimbalzi. Prestazione incolore per Fontecchio, che si ferma a 5 punti, 3 rimbalzi e un assist in nove minuti di impiego.

Ultimi video

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

00:59
Val d'Isere, libera donne

Val d'Isere, libera donne

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

I più visti di Altri Sport

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:18
Montezemolo, che bordata alla Ferrari: "Fa prima il Bologna a vincere lo scudetto"
14:20
Nba: San Antonio batte Oklahoma City, sconfitte per Houston e New York
13:47
Atletica, Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon: "Da qui parte il mio 2026"
13:23
Milano Cortina, Abodi: "La tregua olimpica sia obiettivo anche oltre i Giochi"
12:18
Biathlon, Giacomel ricorda l'amico Bakken morto durante un ritiro a Lavazé