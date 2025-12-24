Nba: San Antonio batte Oklahoma City, sconfitte per Houston e New York

San Antonio supera ancora Oklahoma City, la squadra con il miglior record Nba, con il punteggio di 130-110 nonostante i 33 punti e 8 assist di Gilgeous-Alexander. Dalla parte opposta ottimo il contributo di Castle e Johnson, che infilano 25 punti a testa uscendo dalla panchina. Nelle altre partite disputate nella notte Houston cade in casa contro i Clippers 128-108 trascinati da un Leonard da 41 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Ottimo anche il contributo di Harden con 29 punti, mentre in casa Rockets non bastano i 22 punti di Durant. Minnesota supera New York 115-104 grazie a un Edwards da 38 punti, supportato anche dai 25 di Randle, che vanificano la doppia doppia di Towns da 40 punti e 13 rimbalzi. Dallas prevale a fil di sirena contro Denver (131-130) dopo aver sciupato un vantaggio di 21 punti: il rookie Flagg sfiora la tripla doppia con 31 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, Davis aggiunge 31 punti mentre in casa Nuggets inutili i 29 punti e 14 assist di Jokic. I Lakers, decimati dagli infortuni, crollano 132-108 contro Phoenix trainata dai 25 punti di Brooks e dai 21 di Booker. Miami crolla in casa contro Toronto 91-112 con Barnes protagonista di 27 punti e 8 rimbalzi. Prestazione incolore per Fontecchio, che si ferma a 5 punti, 3 rimbalzi e un assist in nove minuti di impiego.