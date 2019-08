Vuelta: Arndt conquista l'ottava tappa, Edet nuova maglia rossa

CICLISMO

Nikias Arndt vince l’ottava tappa della Vuelta 2019, la Valls-Igualada (lunga 166,9 km). La lunga fuga di 21 corridori caratterizza tutta la frazione odierna. Dopo l’unico GPM della giornata prendono il largo Barcelò, Guerreiro, Aranburu e Tusveld, ma quest’ultimo cade. Il gruppo di testa si ricompatta ed è il tedesco della Sunweb a prevalere su Aranburu e Van der Sande nella volata finale. Nicolas Edet strappa la maglia rossa a Miguel Angel Lopez.

Il tira e molla sulla maglia rossa si ripete nuovamente. Questa volta è Nicolas Edet a indossarla, a Igualda. La composizione completa della fuga che si compone fin da subito è la seguente: Jorge Arcas (Movistar Team), Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Luis Leon Sanchez (Astana Pro Team), Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Jonas Koch (CCC Team), Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ), Carl Fredrik Hagen e Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Nic Dlamini (Dimension Data), David de la Cruz (Team Ineos), Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin), Nikias Arndt e Martijn Tusveld (Team Sunweb), Peter Stetina (Trek-Segafredo), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Alex Aranburu e Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada e Nicolas Edet (Cofidis) e Fernando Barcelo (Euskadi-Murias). 2’30” il vantaggio iniziale dei 21 al comando.

Quando mancano meno di 50 km all’arrivo la fuga supera i 6’ di vantaggio; Edet diventa praticamente maglia rossa virtuale. Comincia l’unico Gran Premio della Montagna in programma della giornata: il Puerto de Monserrat, seconda categoria 7,4 km al 6,6%. Lo scollinamento è previsto a circa 27 km dal traguardo. Stetina attacca e vince il GPM davanti a Barcelo ed Herrada. I tre, poi, vengono poi ripresi dagli inseguitori. Il finale di tappa è caratterizzato da una pioggia intensa; una condizione per la quale gli uomini di classifica decidono di non rischiare niente nel finale. Barcelò, Guerreiro, Aranburu e Tusveld staccano il gruppo di testa con più di 20 secondi, ma l’ultimo cade. Il gruppo si ricompatta e Arndt batte tutti in volata. Il gruppo dei migliori giunge al traguardo con più di 9 minuti di ritardo, un po’ a riposo in attesa del tappone di domani. Edet può così indossare la nuova maglia rossa, strappandola così a Miguel Angel Lopez.

ORDINE D’ARRIVO OTTAVA TAPPA:

1. Nikias Arndt (Sunweb), 3h 50’48’’

2. Alexander Aranburu Deba (Cala Rural-Seguros Rga), s.t.

3. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), s.t.

4. Ruben Guerreiro (Team Katusha Alpecin), s.t.

5. Jonas Koch (CCC Team), s.t.

6. Dylan Teuns (Bahrain-Merida), s.t.

7. Jonathan Lastra Martinez (Cala Rural-Seguros Rga), s.t.

8. Tobias Ludviggson (Groupama-FDJ), s.t.

9. Fernando Barcelo Aragon (Euskadi Basque Country-Murias), s.t.

10. Sergio Luis Henao Montoya (UAE Team Emirates), s.t.

CLASSIFICA GENERALE:

1. Nicolas Edet (Cofidis), 32h 16’24’’

2. Dylan Teuns (Bahrain-Merida), +2’21’’

3 Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Pro Team), +3’01’’

4. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), +3’07’’

5. Alejandro Valverde (Movistar Team), +3’17’’

6. Nairo Quintana (Movistar Team), +3’28’’

7. Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), +3’45’’

8. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), +4’59’’

9. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +5’37’’

10. Jhoan Esteban Chaves Rubio (Mitchelton-Scott), +5’53’’