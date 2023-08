Vuelta, 5a tappa: Groves batte Ganna a Burriana, Evenepoel guadagna 6" sui rivali

5A TAPPA

© Getty Images La quinta tappa della Vuelta era disegnata per lo sprint e non delude le attese, col bis dell'uomo del momento: Kaden Groves viene pilotato alla perfezione dagli uomini dell'Alpecin-Deceuninck e si ripete, dopo la vittoria di ieri. Alle sue spalle un sorprendente Filippo Ganna, che prova a fare lo sprint ed è secondo per un soffio. Remco Evenepoel mantiene la maglia rossa e guadagna sei secondi sui rivali, vincendo lo sprint intermedio.

Gli sprint della Vuelta hanno ufficialmente un padrone, che risponde al nome di Kaden Groves: il corridore dell'Alpecin-Deceuninck fa due su due e consolida la sua maglia verde, precedendo un sorprendente Ganna. La quinta tappa della Vuelta ha un profilo perfetto per i pochi sprinter presenti in gruppo, un plotoncino che ha perso Coquard (Cofidis) per infortunio. Si parte da Morella e si arriva a Burriana dopo 186.2km con un'unica asperità il Collado de la Ibola (11.4km al 3.9%). La volata è praticamente scontata e infatti attacca un solo uomo, l'uruguagio Eric Fagundez della Burgos-BH, che arriva fino a 5'20" di vantaggio massimo. Vive una giornataccia la Jayco-AlUla, che perde il capitano Eddie Dunbar dopo una caduta nel tratto di trasferimento e Filippo Zana per problemi di stomaco, mentre il gruppo accelera per riavvicinarsi al fuggitivo. All'attacco della salita il margine è sotto i due minuti, con la maglia a pois Sepulveda che va a scalzare il fuggitivo e prendersi i punti per la classifica dei Gpm.

Il gruppo diventa subito dopo compatto e, nello sprint intermedio che precede il traguardo, Remco Evenepoel precede tutti e guadagna 6" sui rivali: ora ha 37" su Vingegaard e 43" su Roglic. Si arriva così alla volata finale, dove l'Alpecin-Deceuninck pilota alla perfezione Kaden Groves: l'australiano deve solo sprintare e portare a casa la seconda vittoria in questa Vuelta. Alle sue spalle un sorprendente Filippo Ganna, che sprinta ed è secondo per un soffio, con van Gestel (TotalEnergies) a precedere Dainese (Dsm). Remco Evenepoel mantiene la maglia rossa, che indosserà domani nella 6a tappa da La Vall d'Uixó a Pico del Buitre (Observatorio Astrofísico de Javalambre). 183.5km che prevederanno il secondo arrivo in salita, dopo un'ascesa di 10.9km all'8%, con punte al 16% e un tratto conclusivo al 15% di media.