Vuelta, 13a tappa: Mads Pedersen imperioso sullo strappo di Montilla

VUELTA

La maglia verde sorpassa nettamente Ackermann e s'invola verso il successo con un poderoso sprint sullo strappo finale. Non cambia la maglia rossa: Evenepoel ancora in testa

© Getty Images La 13a tappa della Vuelta, pianeggiante fino allo strappo di Montilla, premia Mads Pedersen. Il danese della Trek-Segafredo trionfa con uno sprint poderoso, che gli consente di evitare il rientro di Bryan Coquard e ipotecare di fatto la maglia verde. Terza posizione per Pascal Ackermann, che aveva lanciato la volata. Non cambia la maglia rossa: Remco Evenepoel resta in testa, alla vigilia dell'arrivo in salita di Sierra de la Pandera.

La 13a tappa della Vuelta, sulla carta per velocisti, viene vinta dalla maglia verde: Mads Pedersen trionfa sullo strappo di Montilla, piegando la concorrenza con un poderoso sprint. Tappa insidiosa, quella odierna, partita da Ronda e arrivata al traguardo dopo 168.4 quasi completamente pianeggianti fino alla salitella finale, da finisseur. Sono tre i fuggitivi di giornata: van den Berg (EF), Okamika (Burgos) e Bou (Euskaltel), col gruppo che lascia solo un vantaggio massimo di tre minuti. Lentamente arriva l'accelerazione del plotone, con la Bora e la BikeExchange a tirare: serve però uno sforzo della Trek-Segafredo, squadra della maglia verde Mads Pedersen, per chiudere definitivamente sui fuggitivi. Inizia così la lunga preparazione della volata, atipica vista la presenza della salita conclusiva: si vede in testa anche la Jumbo-Visma per Primoz Roglic, ma è Pascal Ackermann a lanciare lo sprint. Il tedesco dà tutto quello che ha, ma viene sorpassato e sconfitto nettamente da Mads Pedersen: implacabile la maglia verde, che ottiene il primo successo in questa Vuelta. Secondo Coquard, che precede Ackermann, Wright e van Poppel. Non cambia la maglia rossa: Remco Evenepoel resta il leader della corsa, alla vigilia dell'arrivo in salita verso Sierra de la Pandera. Un'ascesa da 8.4km al 7.8% di pendenza media, con punte al 15%: qui arriveranno i primi attacchi al primato del belga.

Vedi anche ciclismo Vuelta: a Carapaz la dodicesima tappa, Evenepoel cade ma resta maglia rossa