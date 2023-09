Vuelta, 10a tappa: uno strepitoso Pippo Ganna vince la cronometro, Kuss ancora in Roja  

Vuelta

L’azzurro della Ineos trionfa a Valladolid davanti a Evenepoel, lo statunitense della Jumbo-Visma perde oltre un minuto ma resta leader

© twitter Decima tappa della Vuelta 2023: è Filippo Ganna a trionfare nella cronometro di Valladolid. L’italiano della Ineos Grenadiers chiude con il tempo strepitoso di 27’39’’, anticipando tutti i suoi avversari nei 25.8 km totali. Al secondo posto Remco Evenepoel della Soudal-QuickStep, che transita in 27’55’’. Terzo posto per Primoz Roglic, del team Jumbo-Visma, in 28’15’’: il suo compagno di squadra Sepp Kuss rimane in maglia Rossa.

Straordinario Filippo Ganna nella cronometro di 25.8 km di Valladolid, valida per la decima tappa della Vuelta 2023 e caratterizzata da un percorso prevalentemente pianeggiante, a eccezione di una leggera salita nella parte iniziale. L’italiano della Ineos Grenadiers chiude con un tempo spettacolare: 27’39’’. Una prova magistrale di Pippo, con 56 km/h di velocità media. Al secondo posto si piazza Remco Evenepoel della Soudal-QuickStep, con Ganna che dunque ribalta il risultato della crono del Mondiale di Glasgow. Il belga transita in 27’55’’, aumentando il suo divario sugli avversari in classifica. Terza posizione per Primoz Roglic della Jumbo-Visma: lo sloveno, che transita in 28’15’’, paga 20’’ da Evenepoel. Non bene il suo compagno di squadra e vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard, attardato di oltre 1’ rispetto ai primi due al traguardo. Resta in maglia rossa il terzo corridore di punta della Jumbo-Visma, ovvero Sepp Kuss: lo statunitense è ancora leader con 26’’ di vantaggio su Marc Soler della Uae Emirates. Rosicchia oltre un minuto Evenepoel, terzo a 1’09’’, così come Roglic, quarto a 1’36’’. Paga invece Vingegaard, che rimane a 2’22’’ dal suo compagno di squadra a stelle e strisce.