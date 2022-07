Vingegaard pigliatutto, vince l’undicesima tappa e conquista la maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Una delle frazioni più dure del Tour vede trionfare il danese del team Jumbo-Visma che diventa anche leader della corsa al posto di Pogacar

Sono cominciate le difficilissime tappe alpine del Tour de France 2022: da Albertville a Col du Granon, a 2413 metri di altitudine dopo 152 chilometri di gara. Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma chiude davanti a Quintana e Bardet dopo una fuga nel finale. La maglia gialla passa da Pogacar proprio al corridore danese che recupera i 39” di distacco iniziali dopo un testa a testa continuo con lo sloveno. Domani la mitica Alpe d’Huez.

I 152 chilometri della tappa odierna del Tour de France risultano tra i più faticosi e avvincenti di questa edizione. Una frazione incredibile e dalle mille emozioni quella vinta da Jonas Vingegaard del Team Jumbo-Visma, in cui arriva anche il ritiro di Mathieu Van Der Poel. L'olandese della Alpecin – Deceuninck, dopo aver tentato la fuga, perde terreno alla prima salita di giornata (dopo quasi 50 chilometri di corsa) e abbandona il Tour. Bellissimo duello, invece, tra Vingegaard e Pogacar che rimangono sempre incollati in un testa a testa entusiasmante per quasi tutta la corsa.

L’ultima salita, con pendenze fino all’11%, regala una sfida dalle mille emozioni: l’azione della Jumbo-Visma, iniziata con gli attacchi al campione dell’UAE Emirates a 60 chilometri dal traguardo, sembra dare i suoi frutti. La maglia gialla slovena riesce a reggere fino a quando mancano 5 km alla fine. Qui Vingergaard, sfrutta la difficile scalata del Col du Granon e stacca l’avversario, partendo in solitaria. Prima riprende Romain Bardet e poi Nairo Quintana, scattati a inizio salita e si va a prendere il successo di tappa. Tadej Pogacar in piena crisi, perde le ruote del danese e chiude al settimo posto a 2’52” dal nuovo leader del Tour de France: il primo posto è infatti ora di Vingegaard che ha 2’16” sul francese Romain Bardet (secondo). Pogacar scivola, invece, al terzo posto a 2’22” dalla nuova maglia gialla. Domani altra durissima tappa con la mitica scalata sull’Alpe d’Huez.