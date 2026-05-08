Velo-city 2026 dal 16 al 19 giugno a Rimini: il programma dell'evento dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile

"FIAB ha lavorato affinché Velo-city 2026 – dichiara Susanna Maggioni, Vicepresidente FIAB Italia - fosse un’opportunità realmente accessibile per i Comuni italiani per rafforzare competenze, visione e politiche sulla ciclabilità nei territori. Gli ingressi gratuiti per gli enti aderenti ad ANCI e alla rete Comuni Ciclabili rappresentano uno strumento concreto per favorire partecipazione, formazione e sviluppo di politiche ciclabili efficaci, per mettere la ciclabilità al centro dell’agenda pubblica. La cerimonia di consegna delle bandiere e degli attestati per i 160 Comuni aderenti alla rete si terrà appunto all'interno del programma di Velo-city Rimini, nel pomeriggio del primo giorno, martedì 16 giugno, enfatizzando il ruolo essenziale delle amministrazioni comunali nella transizione verso una mobilità più giusta e sostenibile e in generale verso territori e città più vivibili e sane, oltre a mettere in evidenza un progetto innovativo nel modo in cui fare advocacy e lavorare insieme alle amministrazioni nei territori. Confidiamo che tutti i Comuni vorranno cogliere questa opportunità di fare la differenza: portare competenze, visione e relazioni nei territori, scambiare idee e tradurle in politiche più coraggiose sulla ciclabilità, in una congiuntura globale che richiede più che mai resilienza e scelte di mobilità più sostenibili, per città più giuste, sane, resilienti e competitive"