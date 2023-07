Tour de France, 8a tappa: Pedersen vince lo sprint, Vingegaard ancora in giallo

8A TAPPA

Il danese della Lidl-Trek beffa Philipsen in volata, ritiro per Cavendish in seguito ad una caduta

Tour finito per Cavendish: clavicola rotta













































Nell'ottava tappa del Tour de France 2023, da Libourne a Limoges, a trionfare è Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek vince la volata, beffando il mattatore di tutti gli sprint di questa Grande Boucle fino ad oggi: Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Terzo van Aert (Jumbo-Visma). Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) rimane in maglia gialla, mentre è costretto al ritiro Mark Cavendish (Astana), in seguito ad una caduta.

Primo squillo in volata per Mads Pedersen nell’ottava tappa del Tour de France 2023. Il danese della Lidl-Trek brucia Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) nello sprint, terzo van Aert (Jumbo-Visma). Buoni ritmi e tanti tentativi di fuga nelle prime fasi della corsa. A scappare via sono in tre: Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Tim Declercq (Soudal – Quick Step). I battistrada arrivano a sfiorare i cinque minuti di vantaggio, mentre nel gruppo c’è anche un tentativo di attacco di Mathieu van der Poel. L’olandese della Alpecin-Deceuninck viene ripreso dopo pochi metri, grazie soprattutto al lavoro della Jumbo-Visma. A poco più di 50km dal traguardo altro colpo di scena: in seguito ad una caduta Mark Cavendish (Astana) è costretto a ritirarsi dal Tour, con il rischio di salutare la Grande Boucle e di chiudere la carriera proprio in questo modo. Verso i 30 km dal termine arriva anche l’attacco di Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep), ripreso ai -22 dal gruppo. Turgis, ultimo baluardo dei fuggitivi, viene ripreso a 8 km dall’arrivo, con i big e i favoriti (van Aert e van der Poel su tutti) nelle prime posizioni. Alla volata partecipano un po’ tutti, compresi Pogacar (10° al traguardo) e Vingegaard. Van der Poel trascina ancora una volta Philipsen, ma Mads Pedersen parte con un po’ di vantaggio e mantiene l’inerzia dello sprint fino alla fine, trionfando a Limoges e beffando il belga della Alpecin-Deceuninck. Chiude terzo van Aert, grande favorito alla vigilia, che non riesce a sfruttare appieno il grande lavoro della Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard (sempre del team Jumbo-Visma) rimane in maglia gialla.