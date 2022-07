Tour de France: Pogacar batte Vingegaard allo sprint ma il danese è sempre maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Lo sloveno si aggiudica la 17.a tappa in volata nell’arrivo in salita ma non basta a conquistare la testa della classifica generale

© Getty Images È sempre più il Tour de France di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: lo sloveno conquista la 17.a tappa superando in volata proprio il danese, che però a sua volta resta saldo con la maglia da leader della classifica generale sulle spalle. Non basta una strepitosa vittoria in salita allo sloveno della UAE Emirates, il corridore della Jumbo-Visma resiste a tutti gli attacchi e vede sempre più vicina la conquista della corsa francese.

Un sorriso per uno per Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard nella diciassettesima tappa del Tour de France 2022: il primo conquista la frazione superando in volata proprio il danese, che però vede comunque la maglia gialla sempre più salda sulle sue spalle. Tappa odierna breve ma intensissima, 130 chilometri da Saint-Gaudens a Peyragudes con saliscendi spaccagambe e pendenze devastanti. Solo il caldo dà tregua ai corridori che finalmente godono di un clima gradevole: dopo una prima fase di studio i giochi si fanno sul Col de Val Louron-Azet, la penultima tremenda salita di tappa che miete vittime nel gruppo lasciando in fuga solo Pogacar, Vingegaard e McNulty. Un trio di testa che vede proprio i due pretendenti alla vittoria finale del Tour sfidarsi in un corpo a corpo all’ultimo sangue, con Pogacar che attacca e Vingegaard che ogni volta ribatte agli scatti dell’avversario. McNulty, compagno di squadra di Pogacar, aiuta lo sloveno cercando di dare fastidio alla maglia gialla. Inizia l’ultima salita di sei chilometri sul Peyragudes e l’andazzo non cambia con Vingegaard solo contro tutti a difendere la leadership della corsa, mentre Pogacar aspetta il momento opportuno per mettersi sui pedali e rosicchiare secondi in classifica generale. Gli ultimi chilometri in salita con pendenze fino al 16%, tra due ali di folla urlante, caricano Pogacar che va in volata e supera l’avversario grazie a uno scatto leggendario, ma la maglia gialla resta salda sulle spalle del danese (secondo), che vede sempre più vicina la conquista della Grand Boucle. Domani altra tappa durissima, 143 chilometri da Lourdes ad Hautacam, in cui forse assisteremo all’ultima opportunità per Pogacar di sovvertire le sorti di questo Tour de France.