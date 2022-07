Tour de France: Pedersen trionfa a Saint-Étienne, Ganna chiude sesto

TOUR DE FRANCE

Primo successo alla Grande Boucle per il danese della Trek-Segafredo: maglia gialla sempre a Vingegaard

© Getty Images La tredicesima tappa del Tour de France 2022 viene vinta da Mads Pedersen. Il danese della Trek-Segafredo taglia il traguardo davanti a tutti a Saint-Étienne e festeggia per la prima volta alla Grande Boucle. Sei uomini in fuga: tra questi, anche Filippo Ganna. Il gruppo non recupera lo strappo mentre i fuggitivi si spezzano equamente in due: nella volata con Houle e Wright, s’invola Pedersen. Ganna è sesto. Sempre maglia gialla per Vingegaard.

Ancora Danimarca protagonista al Tour de France. Dopo la maglia gialla strappata due giorni fa da Jonas Vingegaard (che resta ancora leader della classifica provvisoria) a Tadej Pogacar, è il suo connazionale Mads Pedersen a imporsi nella tappa numero 13 di questa edizione. Bravissimo lo scandinavo della Trek-Segafredo a conquistare la sua prima gioia in carriera alla Grande Boucle, dimostrandosi nettamente più veloce dei suoi avversari: nella fattispecie Fred Wright e Hugo Houle. Peccato solo per Filippo Ganna, il quale ha condotto la gara sostanzialmente fin dall’inizio della frazione con altri cinque fuggitivi fino a 12 km dal traguardo, ma alla fine si deve accontentare del sesto posto, non facendo nemmeno la volata per il piazzamento contro Stefan Kung e Matteo Jorgenson al termine della Bourg d’Oisans-Saint-Étienne (192,6 km). Il gruppo maglia gialla arriva con un ritardo di quasi 6 minuti: la volata per il settimo posto viene lanciata da Nils Politt, che aveva provato l’assolo, ma alla fine è Wout Van Aert a conquistare altri punti importanti per la maglia verde. Luca Mozzato (B&B Hotels) è nono dietro a Florian Senechal (Quick Step-Alpha Vinyl). Decimo invece Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert). Non cambia nulla nella top 10 della generale.